СМИ: В России могут создать политическую партию «зелёных», чтобы помочь мусорной реформе

Идея создания новой экологической партии, которая сможет заниматься проблемами, связанными с мусорной реформой и экологическими протестами, обсуждается на различных совещаниях в Кремле уже несколько месяцев. Об этом в среду, 16 октября, со ссылкой на свои источники, близкие к администрации президента, сообщает РБК .

По словам источников, в Кремле якобы думают, как дальше работать с экологической повесткой, указывая, что эти вопросы являются наиболее важными на сегодняшний день. Судя по словам собеседников издания в Кремле, важность проблемы прямо пропорциональна масштабности протестов. Люди в России всё чаще выходят на улицу на экопротест. Наибольший резонанс вызывают «мусорные» протесты, отмечает кремлёвский аноним.

«Есть условно политическая, общественная и государственно-управленческая плоскости», – перечисляет направления предстоящей работы собеседник РБК.

В политическом контексте обсуждается создание новой «зеленой» партии, которая будет конструктивно работать с властями, или перезагрузка ныне существующей общероссийской партии «Зелёные».





«Проблема в том, что сложно найти ярких лидеров, которые могли бы заниматься экологической тематикой и при этом были бы авторитетными в своей сфере, а также узнаваемыми», – сетует другой близкий к Кремлю собеседник издания.

Будет ли Кремль пытаться вовлечь в проект новых оппозиционных экологических лидеров, не уточняется. В то же время системную оппозицию привлекать готовы. Помимо актива «Единой России», идеологи кремлёвской борьбы за экологию готовы включить в работу давнего союзника «Зелёных» – «Справедливую Россию», несмотря на констатируемый недостаток этих политиков – отсутствие опыта качественной работы по экологическим вопросам.

В общественном плане Кремль готовит дискуссионные площадки для экоактивистов. «Экологические проблемы нельзя замалчивать. С одной стороны — надо давать людям возможность высказываться, с другой — вести с ними диалог», – рассказывает собеседник РБК и уточняет, что это нужно для контроля, ведь вынесение проблемы в публичную плоскость дает возможность модерировать ее.

Государственно-управленческая плоскость зелёного разворота Кремля будет обеспечена нацпроектом «Экология», в рамках реализации которого государство может эффективно взаимодействовать с общественниками и экоактивистами.

Ранее на «значительный рост жалоб и социальных протестов, вызванных нарушением прав граждан на охрану здоровья, санитарно-эпидемиологическое благополучие и благоприятную окружающую среду при обращении с отходами» указал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека. В 2019 году стартовала «мусорная реформа», а по многим регионам прошли протестные акции под лозунгами «Россия не помойка». Политологи отмечают, что экологические проблемы имеют серьёзный протестный потенциал.