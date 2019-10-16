Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+6°C
/ Завтра: +6
$ 64.35р
71.05р
14:03 16.10.2019
Расширенный поиск

Общество
16.10.2019 12:43
Печать

СМИ: В России могут создать политическую партию «зелёных», чтобы помочь мусорной реформе

Идея создания новой экологической партии, которая сможет заниматься проблемами, связанными с мусорной реформой и экологическими протестами, обсуждается на различных совещаниях в Кремле уже несколько месяцев. Об этом в среду, 16 октября, со ссылкой на свои источники, близкие к администрации президента, сообщает РБК .

По словам источников, в Кремле якобы думают, как дальше работать с экологической повесткой, указывая, что эти вопросы являются наиболее важными на сегодняшний день. Судя по словам собеседников издания в Кремле, важность проблемы прямо пропорциональна масштабности протестов. Люди в России всё чаще выходят на улицу на экопротест. Наибольший резонанс вызывают «мусорные» протесты, отмечает кремлёвский аноним.

«Есть условно политическая, общественная и государственно-управленческая плоскости», – перечисляет направления предстоящей работы собеседник РБК.

В политическом контексте обсуждается создание новой «зеленой» партии, которая будет конструктивно работать с властями, или перезагрузка ныне существующей общероссийской партии «Зелёные».


«Проблема в том, что сложно найти ярких лидеров, которые могли бы заниматься экологической тематикой и при этом были бы авторитетными в своей сфере, а также узнаваемыми», – сетует другой близкий к Кремлю собеседник издания.

Будет ли Кремль пытаться вовлечь в проект новых оппозиционных экологических лидеров, не уточняется. В то же время системную оппозицию привлекать готовы. Помимо актива «Единой России», идеологи кремлёвской борьбы за экологию готовы включить в работу давнего союзника «Зелёных» – «Справедливую Россию», несмотря на констатируемый недостаток этих политиков – отсутствие опыта качественной работы по экологическим вопросам.

В общественном плане Кремль готовит дискуссионные площадки для экоактивистов. «Экологические проблемы нельзя замалчивать. С одной стороны — надо давать людям возможность высказываться, с другой — вести с ними диалог», – рассказывает собеседник РБК и уточняет, что это нужно для контроля, ведь вынесение проблемы в публичную плоскость дает возможность модерировать ее.

Государственно-управленческая плоскость зелёного разворота Кремля будет обеспечена нацпроектом «Экология», в рамках реализации которого государство может эффективно взаимодействовать с общественниками и экоактивистами.

Ранее на «значительный рост жалоб и социальных протестов, вызванных нарушением прав граждан на охрану здоровья, санитарно-эпидемиологическое благополучие и благоприятную окружающую среду при обращении с отходами» указал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека. В 2019 году стартовала «мусорная реформа», а по многим регионам прошли протестные акции под лозунгами «Россия не помойка». Политологи отмечают, что экологические проблемы имеют серьёзный протестный потенциал.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Setl City
      16.10.2019 12:59

      «Петербургская Недвижимость» представляет квартиры в Московском районе от 2,6 млн рублей

      Компания вывела в продажу новые секции в корпусе 1.2 проекта «Зеленый квартал» в Московском районе. Дом сдается в первой половине следующего года: это хороший вариант для покупателей, которым важно переехать как можно скорее.
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      16.10.2019 12:29

      20 октября – Ярмарка готовых квартир в «Новом Оккервиле»

      20 октября с 11:00 до 17:00 на Представительстве в «Новом Оккервиле» пройдет Ярмарка готовых квартир.
      Glorax Development
      16.10.2019 11:52

      Последние квартиры с предчистовой отделкой в Golden City

      В VII квартале жилого комплекса Golden City осталось 14 квартир площадью от 34, 2 кв. м до 81, 2 кв. м с предчистовой отделкой. Они расположены в уютной 6-этажной секции дома, среди планировок можно выбрать вид на Финский залив или на благоустроенный внутренний двор.
      ГК «Эталон»
      16.10.2019 11:02

      Группа «Эталон» открыла продажи квартир в новом проекте «Квартал Che»

      Группа «Эталон» объявляет о старте продаж нового проекта бизнес-класса «Квартал Che», который будет возведен в Санкт-Петербурге по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.
      ПАО «Группа ЛСР»
      16.10.2019 10:59

      Объем продаж недвижимости бизнес-класса «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге вырос почти вдвое

      ПАО «Группа ЛСР», один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, объявила операционные результаты за девять месяцев 2019 года.
      ГК «Эталон»
      16.10.2019 10:34

      Группа «Эталон» увеличила продажи недвижимости на 26% за 9 месяцев 2019 года

      Группа «Эталон» объявляет неаудированные операционные результаты за девять и три месяца, завершившиеся 30 сентября 2019 года, на основе управленческой отчетности Компании.
      shutterstock.com
      15.10.2019 18:00

      Центр развития – на Царскосельских холмах

      В Пушкинском районе, где ведёт комплексное освоение территории группа компаний «Центр развития», продолжает формироваться благополучная социальная среда. Осенью по соседству с малоэтажными жилыми комплексами «Образцовые кварталы» открылся развивающий центр «Домик Культуры».
      Setl City
      15.10.2019 16:23

      «Петербургская Недвижимость» открыла продажи коммерческих помещений в ЖК «Стрижи»

      Компания представляет новое уникальное предложение для инвесторов: коммерческая недвижимость в ЖК «Стрижи в Невском» по цене от 162 тыс. руб./м2.
      ГК «Полис Групп»
      15.10.2019 15:38

      Готовность ЖК «ПаркЛэнд» в Кудрово приблизилась к 90%

      Строительная готовность ЖК «ПаркЛэнд», который ГК «Полис Групп» возводит в Кудрово, рядом с парком Оккервиль, составляет 88%. Объект возводится с опережением графика.
      ГК «КВС»
      15.10.2019 12:07

      Клиентам ГК «КВС» доступны новые условия по ипотеке без первого взноса

      Банк-партнер ГК «КВС» Промсвязьбанк снизил ставки по ипотеке. Клиентам ГК «КВС» доступны сразу шесть ипотечных программ с новыми условиями, в том числе программа с нулевым первым взносом.
      Setl City
      15.10.2019 11:44

      Setl Group строит четвертый детский сад с бассейном в ЖК «Солнечный город»

      Четвертый детский сад начал возводить девелопер Setl Group в жилом комплексе «Солнечный город» в Красносельском районе. Современный садик на 220 малышей с бассейном появится возле корпуса 10.1, рядом со строящейся школой. Его планируют сдать в 3 квартале 2020 года.
      ГК «Ленстройтрест»
      15.10.2019 11:25

      Детский сад в жилом квартале «Янила» готов к вводу на 99%

      В голландском квартале «Янила», который возводит ГК «Ленстройтрест» в микрорайоне Янино Ленинградской области, завершается строительство детского сада. Дошкольное учреждение, рассчитанное на 105 воспитанников, готово на 99%.