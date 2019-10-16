"Du hast". Менеджер Rammstein ударил охранника пристани в Петербурге

Педантичность охранника-кассира на пристани в Петербурге столкнулась со вспыльчивостью и принципами известного в России и за рубежом импресарио и друга солиста группы Rammstein. Между представителем шоу-бизнеса и пенсионером МВД произошла перепалка, в ходе которой гость города ударил служащего.

Об инциденте «Фонтанке» 16 октября рассказал охранник Дмитрий Петренко. Он сообщил, что в ночь на вторник, 15-е число, звёздный импресарио Анар Рейбанд катался на кораблике в сопровождении девушек. На пристани «Спуск со львами» на Адмиралтейской набережной компания попыталась пройти мимо турникета, сняв цепочки, чем и вызвала недовольство пенсионера МВД. По словам пострадавшего мужчины, он сделал замечание Рейбанду, а тот в ответ начал ругаться, активно используя нецензурную брань. Напоследок ударил охранника по голове. Слова петербуржца подтверждает видеозапись, которую он предоставил редакции.

В полицию Петренко обратиться пока не успел. Говорит, было не до того, а сегодня нужно отоспаться перед очередной ночной сменой. Но справедливости жертва нападения добиваться всё-таки собирается. Уж слишком сильна обида.





«И поверьте, я своего добьюсь, его накажут за хамское поведение. Я пенсионер МВД и инвалид по зрению», – заверил мужчина.

Менеджер Rammstein в России Анар Рейбанд признался корреспонденту «Фонтанки», что происшествие на пристани действительно было. Правда, его версия событий несколько иная. Он согласился с тем, что нарушил правила, но по незнанию. При этом бакинец с немецким гражданством утверждает, что это ему нахамили той ночью, когда он пытался подняться на борт, а на входе никого не было.

«Я сначала спокойно его выслушал, а потом возразил, что сотруднику стоило бы находиться на своём рабочем месте, если хочешь, чтобы люди следовали правилам. На это он опять начал вякать, я спокойно пошёл дальше, пока он не послал меня за спиной на три буквы. Он просто сказал: «Иди на***». Этого я уже не стерпел, повернулся и объяснил при помощи физической силы, что со мной так разговаривать нельзя. При этом я не стал его избивать, просто повернулся и слегка тяпнул его», – сказал импресарио.

Подробности читайте в скором времени на «Фонтанке».