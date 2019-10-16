20 октября – Ярмарка готовых квартир в «Новом Оккервиле»

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

20 октября с 11:00 до 17:00 на Представительстве в «Новом Оккервиле» пройдет Ярмарка готовых квартир.

За один визит вы сможете:

Посетить готовые квартиры в заселенных 4-й и 5-й очередях «Нового Оккервиля». В том числе – трехкомнатные квартиры, на которые действуют привлекательные условия оплаты и рассрочки от застройщика.

Узнать об акциях и специальных предложениях.

Получить индивидуальную консультацию по ипотеке у представителей банков и оставить заявку на кредит.

Получить консультацию по использованию средств субсидий и материнского капитала.

Узнать о программе «Зачет жилья» (если Вы планируете продавать имеющуюся квартиру).

На выбор предлагаются готовые одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с различными вариантами отделки. С видом на город или на уютный двор. Квартиры можно посетить и своими глазами оценить наши продуманные планировки!

Ярмарка готовых квартир – хорошая возможность максимально быстро и оперативно решить свой квартирный вопрос!

Сделайте первый шаг и зарегистрируйтесь на Ярмарку по телефону (812) 670-01-01

Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Оккервиль» – застройщик ООО «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new_okkervil/docs/