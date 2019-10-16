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16.10.2019 14:39
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«Никто не имеет права посылать меня на три буквы». «Менеджер» солиста Rammstein рассказал свою версию конфликта на берегу Невы

Анар Рейбанд, известный своей дружбой с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном, ударил охранника на пристани у Дворцового моста и не считает себя виноватым.

«Никто не имеет права посылать меня на три буквы». «Менеджер» солиста Rammstein рассказал свою версию конфликта на берегу Невы

Скриншот с сайта instagram.com/reiband

Известный в России импресарио Анар Рейбанд и кассир-охранник пристани «Спуск со львами» в Петербурге повздорили в ночь на 16 октября. Неизвестно, кто кому нанёс большие моральные страдания, однако дошло до рукоприкладства.  Пока пенсионер МВД собирается с силами, чтобы написать заявление в полицию, друг зарубежных звёзд виноватым себя не считает и требует извинений. 

60-летний охранник Дмитрий Петренко – пенсионер МВД и инвалид по зрению. Последние годы он работает на должности кассира-охранника на пристани напротив Адмиралтейства – в оживленном туристическом месте в центре города. О неожиданном происшествии на рабочем месте Петренко сам рассказал  «Фонтанке». Он пожаловался, что «директор Rammstein в России» избил его при выходе с кораблика. Видео с камер видеонаблюдения прилагается. Громким словом «избиение» произошедшее назвать вряд ли можно, но удар был.  

Видео: Дмитрий Петренко

«Он пошёл через цепочки, нарушая транспортную безопасность. Я сказал ему, на что он мне ответил «не выделывайся» с матом, а когда я отвернулся, у него что-то в голове сработало – и он напал на меня. В отражении будки я увидел, что этот человек бежит, и успел уклониться, но удар в голову был. Не смертельно, конечно, но его хамское поведение меня возмутило до глубины души», – заявил Дмитрий Петренко. 


Фото: Дмитрий Петренко
Фото: Дмитрий Петренко

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Анар Иманов родился в Баку в 1973 году. В 20-летнем возрасте он переехал в Германию, где впоследствии женился на полунемке и взял её фамилию Рейбанд. Импресарио работал с множеством знаменитостей. Среди них Дмитрий Хворостовский, Софи Лорен, Шон Пол, Курт Рассел, Том Джонс, Алсу, Джон Малкович, Стиви Уандер, Энди Гарсиа, Шакира, Моника Белуччи, Rammstein, Хосе Каррерас, Дженнифер Лопез, Шэрон Стоун, Андреа Бочелли, Ален Делон, Джеймс Браун, Стивен Сигал и другие. В 2011 году Рейбанд привёз в Петербург Вуди Аллена. Официально менеджером немецкого музыканта Рейнбанд не является (хотя СМИ и упоминают о нем в таком статусе). 

«Фонтанка» связалась с 46-летним импресарио. Анар Рейбанд согласился прокомментировать случившееся, уточнив, что всё было не так, как описал охранник.  

– В одном из своих немногочисленных интервью вы сказали, что больше всего в людях цените порядочность. Что произошло на пристани? 

– Всё, конечно, было не совсем так, как охранник сказал. Мы с артистами сошли с судна, на выходе никого не было. У нас не было времени кого-то ждать, поэтому я снял цепочку и мы начали проходить. В это время откуда-то появился он и начал орать и возмущаться. Я сначала спокойно его выслушал, а потом возразил, что сотруднику стоило бы находиться на своём рабочем месте, если хочешь, чтобы люди следовали правилам. На это он опять начал вякать, я спокойно пошёл дальше, пока он не послал меня за спиной на три буквы.  Этого я уже не стерпел, повернулся и объяснил при помощи физической силы, что со мной так разговаривать нельзя. При этом я не стал его избивать, просто повернулся и слегка тяпнул его. Мог бы намного сильнее и круче это сделать, а я так, чуть-чуть, чтобы человек просто понимал, с кем он и как разговаривает, потому что со мной так общаться никто не имеет права. 

– А вы человек вспыльчивый? 

– Абсолютно нет. 


– Значит, этот инцидент нельзя назвать рядовым? 

– Эта ситуация нетипичная. У меня идеальная репутация. Просто поймите меня правильно: со мной никто никогда так не обращался, меня в последний раз в детстве посылали. Тем более я человек кавказский, не могу никому позволить такого. 

– А как же быть с кавказскими традициями про уважительное отношение к старшим? 

– Вот именно, я не рассмотрел в темноте его возраст. Мне очень жаль. На самом деле, я не должен был этого делать, с одной стороны, но с другой, при всём уважении, никто не имеет права посылать меня на три буквы. У меня есть куча свидетелей, которые могут подтвердить мою правоту. 

– У вас нет желания перед ним извиниться? 

– Я сказал: мне очень жаль, с одной стороны. Некрасиво поднимать руку на взрослого человека. Но, с другой стороны, никто не имеет права посылать меня. Если он готов извиниться за свои слова, то я извинюсь в ответ. Я не принципиален. Он вспылил, я вспылил – бывает, но если он хочет написать заявление – пусть пишет.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ANAR REIBAND (@reiband)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ANAR REIBAND (@reiband)

 

25 Мар 2019 в 1:37 PDT

Кораблик был арендован для работы, уверяет Рейбанд. Мол, его команда снимает большой документальный фильм, и для того, чтобы показать завораживающий ночной Петербург с воды, потребовался речной транспорт. И именно на судне были записаны несколько интервью с артистами (правда, на видео не видно, чтобы кто-то из спустившихся на берег был с техникой для киносъемок).

– Изначально вы приехали в Петербург, чтобы сопровождать Тилля?

– Это я уже не комментирую. Мы близкие друзья... Скажу, что он посетил город с частным визитом... Мы снимали в Петербурге материал, и у нас появилось время посетить последний стадионный концерт группировки «Ленинград», поэтому Тилль зашёл посмотреть. Более того, они с Сергеем Шнуровым знакомы и хорошо общаются.

– У вас похожие темпераменты?

– Мы на одной волне, но темпераменты у нас разные. То же самое касается музыкальных вкусов и отношения к жизни в целом. Доходит до смешного – если мы садимся слушать музыку, то всё это превращается во взаимные оскорбления. Но это история про инь и янь, хорошо, что мы разные.

Олеся Михайлова, "Фонтанка.ру"

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