Избиение полицейского лопатой обошлось депутату в 30 тысяч рублей

Депутата Верхневилюйского района Якутии оштрафовали на 30 тысяч рублей за избиение лопатой инспектора ДПС. Об этом 16 октября сообщили в региональной прокуратуре.

Кроме того, по требованию надзорного органа мужчина лишен полномочий депутата. Как установил суд, инцидент произошел 22 июня в селе Оросу. Депутат отмечал национальный праздник Ысыах. Инспектор ДПС патрулировал улицы вместе с участковым — они заметили, как пьяный народный избранник толкает свою спутницу (как позже выяснилось — гражданскую жену).

«Подсудимый в ответ попытался скрыться, в дальнейшем в ходе преследования, взяв в руки лопату, нанес ею несколько ударов сотруднику полиции, причинив ему телесные повреждения в виде ушибов и ссадин», – говорится в сообщении МВД.

Депутата признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти).



