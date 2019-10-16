Замминистра транспорта рассказал, когда откроется последний участок трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург

Платная дорога между Петербургом и Москвой будет полностью открыта для движения в ноябре 2019 года. Об этом 16 октября РИА Новости сообщил первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов.

«Строительную готовность автомобильной дороги мы ожидаем к 15 ноября. Сами понимаете, что... какое-то время оформление документов, но у нас дата 15 ноября – строительной готовности и оформления документов. Открытие может занять какое-то время... В ноябре», – сказал Алафинов, говоря о движении по М-11. Он же еще в апреле 2019 года заявлял, что дедлайн для восьмого участка – 29 сентября.

На данный момент для движения недоступен именно восьмой этап трассы М-11, от Тосно до развязки с КАД. С 3 сентября было запущено движение по седьмому участку, с 543-го по 646-й км – на сегодняшний день заехать на платную магистраль можно уже в Ленинградской области. Проезд по всей М-11 обойдется примерно в 2 тысячи рублей.

Строительство 7–8-го этапов М-11 по концессионному соглашению с госкомпанией «Автодор» ведёт «Магистраль двух столиц». Общая стоимость строительства 137,6 км от Мясного Бора до Петербурга составляет более 80 млрд рублей: 57,6 млрд рублей – капитальный грант от государства, остальное – деньги инвесторов. Концессионер будет эксплуатировать М-11 до 2041 года.

Компания «Магистраль двух столиц» создана в июле 2013 года инвестиционными банком ВТБ Капитал и французской компанией VINCI Highways (дочерним предприятием VINCI Concessions).



