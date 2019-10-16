Депутатам придумали наказания за незначительные ошибки в декларациях. Огрехи в арифметике будет оценивать губернатор

Поправки в закон, расписывающие наказания для депутатов, которые указали недостоверные сведения о доходах и расходах как себя самого, так и семьи, приняли в первом чтении депутаты Законодательного собрания Петербурга 16 октября. Определять меру ответственности будет глава города.

В тексте закона говорится, что если такие нарушения являются несущественными, наказанием может стать предупреждение, освобождение от должности в выборном органе, а также освобождение от полномочий.

При этом решения будет принимать муниципальный совет либо другой выборный орган местного самоуправления на основании заявления губернатора. Что такое «несущественное» нарушение, тоже решит глава города.



Поводом для законопроекта его авторы – прокуратура города – называют принятие соответствующего федерального закона.



