Последние квартиры с предчистовой отделкой в Golden City

Glorax Development

В VII квартале жилого комплекса Golden City осталось 14 квартир площадью от 34, 2 кв. м до 81, 2 кв. м с предчистовой отделкой. Они расположены в уютной 6-этажной секции дома, среди планировок можно выбрать вид на Финский залив или на благоустроенный внутренний двор.

Предчистовая отделка от застройщика позволяет быстрее обустроить квартиру и заселиться в новый дом. Специалисты выполнят стяжку пола со звукоизоляцией, оконные и балконные откосы, натяжные потолки, а также разводку сетей коммуникаций, установят розетки, выключатели и радиаторы. Стены будут выровнены и подготовлены под отделку финишными материалами – останется только выбрать покрытия, разместить мебель и предметы декора.

Стоимость квартир с предчистовой отделкой начинается от 4 505 000 рублей с учетом скидки при 100% оплате или потеке.

Среди преимуществ жилого комплекса – авторская архитектура, закрытые дворы с ландшафтным дизайном, собственный подземный паркинг, элегантная отделка холлов, панорамное остекление, продуманные планировки и уникальные видовые характеристики. Проект Golden City предполагает возведение на первой береговой линии Финского залива шести кварталов бизнес-класса общей площадью более 450 000 кв. м. Предусмотрено также строительство делового квартала, состоящего из пяти офисных зданий. Сейчас компания Glorax Development возводит VI и VII кварталы общей площадью порядка 100 000 кв. м.

Подробнее узнать о наличии, планировках и стоимости можно по телефону: +7 (812) 603-43-22 или в офисе продаж по адресу: берег Невской губы В.О., 1Д, пассажирский морской порт.

Справка о компании Glorax Development

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents