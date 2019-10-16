Глава ГИБДД рассказал о новом приборе для выявления наркоманов

В поисках новых решений ГИБДД охватывает множество направлений: от лекций в роддомах до переоснащения инспекции – как автомобилями, так и другой техникой. Уже в следующем году инспекторы могут получить абсолютно новый прибор – для определения наркотического опьянения у водителей.

О планах по применению таких устройств на дорогах в России в 2020 году рассказал 16 октября глава российской Госавтоинспекции России Михаил Черников на выставке «Дорога-2019» в Екатеринбурге, передаёт ТАСС.

«Сегодня здесь представлены и те контрольные приборы, которые позволяют выявить тех или иных водителей, которые находятся в состоянии опьянения, в том числе наркотического опьянения. Прибор со следующего года вступит в своё действие, и мы сможем убирать таких водителей с дороги, их освидетельствовав», – сказал Черников.

По его словам, в 2019 году аварийность на дорогах России снизилась. «Конечно, немного преждевременно, но по сравнению с 2018 годом везде цифры ниже», – цитирует его E1.RU. Тем не менее «надо искать новые решения по безопасности на дорогах». По статистике ГИБДД, ежедневно на дорогах страны гибнут до 50 человек.



