Туристов в Петербург привлекают экономией 40 рублей. «Пассажиравтотранс» предложил отменить плату за провоз багажа на двух маршрутах от «Московской» до Пулково

На нестандартный шаг ради роста потока заморских гостей в Петербург оказались готовы пойти в ГУП «Пассажиравтотранс»: в автобусах с номерами 39 и 39э могут отменить оплату за перевозку багажа. Как сообщили «Фонтанке» 16 октября в «Пассажиравтотрансе», соответствующее предложение от ГУПа было направлено в комитет по транспорту.

Как объяснили в пресс-службе госпредприятия, экономия 40 рублей на провозе багажа при поездке из аэропорта Пулково или в него может способствовать повышению туристической привлекательности Петербурга. Впрочем, есть вероятность, что если комитет по транспорту и примет предложение «Пассажиравтотранса», то к этому моменту поездка будет стоить 45 рублей – именно такую цену проезда одобрили власти Петербурга при верстке бюджета-2020.

Напомним, глава комитета финансов Алексей Корабельников в качестве одного из аргументов в пользу повышения платы за проезд назвал именно туристов: жетоны и талоны для разового проезда покупают именно приехавшие отдохнуть, местные же пользуются электронными проездными. Если же не повышать стоимость одной поездки, то придется увеличивать городским перевозчикам объем финансовой помощи из городского бюджета. По словам Корабельникова, у властей нет оснований тратить бюджетные деньги на субсидирование проезда туристов.



