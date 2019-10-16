Глава ФСБ предупредил об атаке «роями дронов». Террористы приобретают новейшие вооружения

Директор ФСБ России Александр Бортников предупредил об угрозе массированных атак террористов с использованием дронов. Как пишет ТАСС, об этом он заявил 16 октября в Сочи на совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов — иностранных партнеров ФСБ.

«Повышение летных характеристик беспилотников, их способность доставлять различные средства поражения, вплоть до химических и отравляющих веществ, и действовать автономным роем станет для нас реальным вызовом уже в ближайшее время», – сказал Бортников.

Он уточнил, что в последнее время массированные атаки беспилотников на военные и гражданские объекты стали распространенным явлением. Напомним, боевики неоднократно таким образом атаковали военные российские объекты в Сирии. Бортников заявил, что террористы приобретают новейшие виды вооружений и военной техники, а также средства геолокации и спутниковой связи.



