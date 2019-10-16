ЗакС придумал наказание для компаний, которые не отчитываются об отходах. Штрафы назначили с запасом

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 16 октября приняли в первом чтении проект поправок в КоАП. Кодекс предложено дополнить статьей «Нарушение порядка представления информации, необходимой для ведения регионального кадастра отходов».

В законопроекте говорится о сокрытии, представлении недостоверной и искаженной информации, которая необходима для ведения регионального кадастра отходов, либо нарушении сроков представления этих данных.

Административный штраф для должностных лиц установлен в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей. Автор проекта, глава фракции «Единой России» в парламенте Александр Тетердинко, заявил, что сейчас данные представляют бюджетные учреждения, а частники манкируют этой обязанностью, так как наказания не предусмотрено.

Несколько депутатов удивились строгости наказаний, на что Тетердинко ответил, что ко второму чтению предполагается снижение «драконовских» штрафов.

Депутат Михаил Амосов заявил, что будет голосовать против «дубины, которую получают органы исполнительной власти», так как под общую процедуру попадают и ЛМЗ, и небольшая парикмахерская.



