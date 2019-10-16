В Петербурге экс-оперативник осуждён за насилие над подростком. Полицейскую затрещину оценили условно

В Петербурге признали виновным в превышении должностных полномочий бывшего сотрудника уголовного розыска Евгения Рыжова. На скамью подсудимых его привёл подросток, которого в отдел загнали оплеухами.

Подробности служебных «подвигов» 16 октября сообщает горпрокуратура. Установлено, что в июне прошлого года на тот момент старший оперуполномоченный уголовного розыска 76 отдела полиции УМВД Центрального района Рыжов на 4-й Советской улице без достаточных оснований задержал несовершеннолетнего. Перед тем как доставить подростка в отдел, полицейский несколько раз ударил его по щеке в парадной.

Методы работы с задержанными оперуполномоченного уложили в уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (286 УК) и служебном подлоге (292 УК). Как уточнил «Фонтанке» адвокат Андрей Зиновьев, прокуратура запросила для подзащитного 5 лет строгого режима, но в суде обвинение в подлоге развалилось.

Смольнинский райсуд 16 октября назначил Рыжову четыре года условно с аналогичным испытательным сроком и двухлетним запретом занимать должности в органах госвласти. В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что Рыжов уволен 7 июня прошлого года.



