Петербургская фигуристка дисквалифицирована на два года за допинг. Теперь ей придётся вернуть медаль Универсиады

Фигуристка из Петербурга Александра Кошевая поймана на употреблении допинга. Как сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU), 19-летняя спортсменка получила дисквалификацию на два года.

В ее пробе, сданной во время Универсиады-2019 в Красноярске, обнаружен запрещенный препарат торасемид, относящийся к классу диуретиков. По словам Кошевой, она использовала этот препарат при отеке ноги, не зная, что он запрещен.

Срок дисквалификации спортсменки закончится в марте 2021 года.

На Универсиаде-2019 Кошевая стала бронзовым призёром в парном катании вместе с Дмитрием Бушлановым. Теперь спортсмены должны быть лишены медали.

Александра Кошевая занимается в СШОР «Звёздный лёд» (Санкт-Петербург) легендарного тренера Алексея Мишина. Универсиада стала для Кошевой первыми международными соревнованиями в карьере. До этого ее лучшим результатом было второе место на чемпионате Санкт-Петербурга 2019 года.



