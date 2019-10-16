Во дворе общежития ГАСУ на Фонтанке раскопали рынок XIX века. На этом месте хотят построить учебно-спортивный комплекс

Фото: Андрей Сикорский

В Петербурге во дворе общежития Государственного архитектурно-строительного университета на набережной Фонтанки в ходе раскопок наши архитектурные остатки подвальных помещений Владимирского пассажа Ново-Александровского рынка, построенного в 1867 году. Фотографии раскопок появились в группе «Пять углов: мы живем в центре Петербурга». Ранее участок был выделен вузу под строительство учебно-спортивного корпуса.

Комитет по охране памятников в августе 2019 года включил сохранившийся культурный слой в перечень выявленных объектов культурного наследия. «Дальнейшее хозяйственное освоение участков, на которых выявлены объекты археологического наследия, будет возможно при обеспечении сохранности этих объектов: путем проведения археологических раскопок квалифицированными специалистами с последующей консервацией или музеефикацией сохранившихся элементов архитектуры, сбором археологических коллекций и созданием музейных экспозиций», – отмечается на сайте Смольного.

Ранее участок выделили ГАСУ под проект учебно-спортивного комплекса, проведение археологических изысканий в данном случае — обязательный этап реализации проекта. В конце лета комитет по тарифам установил размер платы за подключение запланированного к строительству объекта университета. «Фонтанка» направила ВУЗу запрос, как именно планируется обеспечить сохранение культурного слоя.



