«Российской субмариной», которую шумно искали у берегов Швеции, оказался сломанный буй

Шведские военные в 2014 году провели масштабную спецоперацию по поиску иностранного судна у своих берегов, однако позже выяснилось, что перехваченный сигнал поступал от вышедшего из строя метеорологического буя. Под предлогом борьбы с российской угрозой армия королевства уже увеличила свой бюджет.

«Шведская подводная лодка по ошибке интерпретировала звук [от буя] как нарушившую границы подводную лодку», – сообщает 16 октября издание Svenska Dagbladet со ссылкой на источники.

У шведского института гидрологии и метеорологии имеются два специальных буя в Балтийском море, которые измеряют, например, движение волн и температуры. В 2014 году один из них был поврежден, однако продолжил посылать сигналы. «Шведская подводная лодка, находящаяся в нескольких милях к югу, перехватила звуковой сигнал и интерпретировала его как передачу от подводной лодки, совершившей нарушение границы», – сообщает Expressen.

Военные королевства в октябре 2014 года неделю искали якобы российскую субмарину, потратив на это 20 миллионов крон (почти 2,7 миллиона долларов). «Небольшая подводная лодка вошла в шведские территориальные воды. Я бы не сделал этого заявления, если бы не был полностью уверен», – рапортовал тогда генерал Сверкер Горансон. Этой же версии придерживались и шведские официальные лица, например, премьер Стефан Лёфвен заявил о своей «убежденности» в существовании российского подводного судна.





Официальная версия событий с тех пор не изменилась. В 2015 году вышел заключительный отчет ВС королевства, где говорилось о нарушении в акватории страны.

Российская угроза стала поводом, чтобы увеличить расходы на оборону Швеции, выделив на эти цели дополнительные 680 миллионов крон (69 миллионов долларов).

Минобороны РФ, в свою очередь, неоднократно отвергало все обвинения.