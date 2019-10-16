«Российской субмариной», которую шумно искали у берегов Швеции, оказался сломанный буй
Шведские военные в 2014 году провели масштабную спецоперацию по поиску иностранного судна у своих берегов, однако позже выяснилось, что перехваченный сигнал поступал от вышедшего из строя метеорологического буя. Под предлогом борьбы с российской угрозой армия королевства уже увеличила свой бюджет.
«Шведская подводная лодка по ошибке интерпретировала звук [от буя] как нарушившую границы подводную лодку», – сообщает 16 октября издание Svenska Dagbladet со ссылкой на источники.
У шведского института гидрологии и метеорологии имеются два специальных буя в Балтийском море, которые измеряют, например, движение волн и температуры. В 2014 году один из них был поврежден, однако продолжил посылать сигналы. «Шведская подводная лодка, находящаяся в нескольких милях к югу, перехватила звуковой сигнал и интерпретировала его как передачу от подводной лодки, совершившей нарушение границы», – сообщает Expressen.
Военные королевства в октябре 2014 года неделю искали якобы российскую субмарину, потратив на это 20 миллионов крон (почти 2,7 миллиона долларов). «Небольшая подводная лодка вошла в шведские территориальные воды. Я бы не сделал этого заявления, если бы не был полностью уверен», – рапортовал тогда генерал Сверкер Горансон. Этой же версии придерживались и шведские официальные лица, например, премьер Стефан Лёфвен заявил о своей «убежденности» в существовании российского подводного судна.
Официальная версия событий с тех пор не изменилась. В 2015 году вышел заключительный отчет ВС королевства, где говорилось о нарушении в акватории страны.
Российская угроза стала поводом, чтобы увеличить расходы на оборону Швеции, выделив на эти цели дополнительные 680 миллионов крон (69 миллионов долларов).
Минобороны РФ, в свою очередь, неоднократно отвергало все обвинения.
Справка:
Внимание к операции было привлечено после сообщений в шведской прессе со ссылкой на источники о том, что поиски начались после перехвата сигнала подлодки. Якобы, по каналу для экстренной связи, на русском языке сообщение посылалось в Калининград. Кроме того, внимание журналистов и экспертов привлекли два российских судна - танкер NS Concord, дрейфовавший недалеко от районов поиска, и "Профессор Логачев", научное судно для исследований на глубине. Однако в России причастность кораблей к "подводной активности" в Швеции опровергали. А в Министерстве обороны РФ предлагали присмотреться к подводной лодке Нидерландов, которая за неделю до этого принимала участие в совместных учениях со Швецией. Эксперты обеих стран вспоминали, что во времена СССР поиски подводных лодок в Швеции велись с завидной частотой. А в 1981 году у шведских берегов села на мель, незаконно пройдя границу, советская подлодка С-363. В отечественной прессе тогда писали, что подлодка заблудилась. Данный эпизод стал одной из значимых вех холодной войны.