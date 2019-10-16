СК: Тело расчлененного петербуржца везли на Канонерский остров на маршрутке. В несколько «ходок»

Длительным конфликтом между соседями по коммунальной квартире объяснили в Следственном комитете страшное убийство с последующим расчленением в Петербурге. Орудием расправы стал молоток, а средством перевозки останков жертвы — обычная маршрутка.

Некоторые подробности страшной расправы над жителем Кустарного переулка приводит утром 16 октября Следком. По данным ведомства, 29 марта в коммунальной квартире близ Никольского собора произошла ссора. Вели к ней «длительные неприязненные отношения» между 41-летней женщиной и мужчиной 1980 года рождения. По версии следствия, в запале представительница слабого пола ударила своего вынужденного сожителя молотком по голове, а потом добавила ногами.

«Совершив убийство, подозреваемая расчленила тело потерпевшего, части которого в полиэтиленовых пакетах за несколько раз перевезла на маршрутке к месту их обнаружения», – добавили жутких подробностей в ведомстве.

Напомним, фрагменты тела в черных пакетах нашел 5 апреля на Канонерском острове прохожий. От дома в Кустарном переулке до места обнаружения останков — порядка пяти километров.





Как ранее сообщала «Фонтанка», кроме Анастасии Алферовой и убитого в трехкомнатной квартире прописаны еще двое собственников. Учитывая, что преступление раскрыли спустя полгода, видимо, они о случившемся на общих квадратных метрах не знали.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемой. В ближайшее время ей предъявят обвинение.