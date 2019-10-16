Маршрутка на Краснопутиловской выкинула «Логан» на тротуар, а на Комендантском - потеряла колеса

Утро среды, 16 октября, не задалось в Петербурге у общественного транспорта. Особенно не везло маршруткам: одна потеряла бампер, другая задние колеса.

На перекрестке улицы Зайцева и Краснопутиловской улицы столкнулись маршрутка и автомобиль Renault Logan, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Легковушка получила удар в правый бок и вылетела на тротуар. Со слов очевидцев, в «Рено» находился ребенок. О пострадавших не сообщается.

По словам участника группы Руслана, на перекрестке не работал светофор, но при этом у маршрутки была главная дорога.





А чуть позже на Комендантском проспекте у маршрутки К-101 (АО «Третий парк») отвалились задние колеса, пишет очевидица Ирина. Автобус увозили эвакуатором.

Ночью на проспекте Луначарского тоже произошло ДТП с полетом на тротуар и потерей колеса. Там столкнулись Honda и Ford Kuga. Первая от удара улетела в припаркованные машины.

Утром же доставалось не только маршруткам. Как сообщают в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Кондратьевском проспекте, в районе дома 36, автомобиль столкнулся с троллейбусом, после чего встал на трамвайных путях, перегородив дорогу трамваям.

«Как пассажир троллейбуса сообщаю, деятель кого-то, похоже, обгонял по встречным трамвайным, не рассчитал траекторию, и носом зацепил рогатого на следующей полосе», – добавляет в комментариях Александр.