В «Ленд Крузере» под Челябинском погиб крупный бизнесмен, владелец кондитерского холдинга

Владелец кондитерской фабрики «Руслада» Алишах Сулейманов, входящий в сотню самых богатых челябинцев, погиб в ДТП.

Как сообщает 16 октября 74.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах, днём 15 октября на дороге Южноуральск – Магнитогорск опрокинулась в кювет Toyota Land Cruiser. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Директор ООО «Руслада» был пассажиром, он скончался на месте.

Алишах Сулейманов родился в 1960 году в Азербайджане, в 1995 году переехал в Челябинск и открыл небольшой магазин на рынке. За 20 лет он стал владельцем нескольких компаний, работающих в разных сферах бизнеса, от кондитерского до строительного. Торговый дом «Руслада» – крупный поставщик кондитерских изделий, дистрибьютор более 250 кондитерских фабрик. Кроме того, семья Сулеймановых развивает рекреационный бизнес на Южном Урале.



