«Боль превратилась в гнев». Ким Чен Ын поднялся по первому снегу на священную гору верхом на белом коне

Лидер КНДР Ким Чен Ын поднялся на белом коне на священную гору Пэктусан — самую высокую точку Корейского полуострова. Как сообщает 16 октября ЦТАК, поднимался он по первому снегу.

Ким Чен Ын после этого торжественного подъема заявил, что страна должна прикладывать больше усилий для того, чтобы «хорошо жить под знаменем великого духа самообеспечения».

«Боль, которую враждебные силы США под руководством сил, настроенных против КНДР, нанесли корейскому народу, больше не является болью, но она превратилась в гнев», – подчеркнул северокорейский лидер.

Гора Пэктусан — одно из главных священных мест полуострова. Лидер КНДР поднимается на нее в преддверии больших политических или дипломатических решений.



