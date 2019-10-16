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Город
16.10.2019 11:15
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Закс согласился со 100-метровым рубежом для рюмочных. Депутаты одобрили поправки в федеральный закон об алкоголе

Законодательное собрание Петербурга приняло в двух чтениях поправки в федеральный законопроект о распивочных в жилых домах Петербурга. Минимальную площадь для рюмочных хотят увеличить.

Проект постановления с поправками внес на заседании 16 октября председатель комитета по законодательству Денис Четырбок. По его словам, он поддерживает федеральный законопроект, по которому общее собрание собственников жилья может проголосовать против наличия в доме общепита с продажей алкоголя. Однако он не согласен с отсечкой минимальной площади для рюмочных по 20 кв. м, так как в Петербурге такие заведения обычно располагаются на 50-60 м.

В связи с этим предложено оставить определение минимума на откуп регионам в промежутке от 20 до 100 м.

Ранее петербургский Закс подготовил поправки в проект изменений в закон об обороте этилового спирта, который сейчас обсуждает Государственная дума. Парламентарии просят дать регионам дополнительные полномочия по ограничению площади заведений в жилых домах, в которых допускается продажа спиртного.

Предполагается, что такие изменения позволят властям бороться с рюмочными-оборотнями,  то есть магазинами, которые получают алкогольную лицензию как общепит и таким образом обходят запрет на торговлю алкоголем в ночное время.


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