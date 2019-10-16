Группа «Эталон» открыла продажи квартир в новом проекте «Квартал Che»

ГК «Эталон»

Группа «Эталон» объявляет о старте продаж нового проекта бизнес-класса «Квартал Che», который будет возведен в Санкт-Петербурге по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.

Территория, предназначенная под застройку, имеет площадь 6,9 га. Общая реализуемая площадь «Квартала Che» составит 136 тыс. квадратных метров. «Квартал Che» включает в себя 6 монолитных домов по 8-12 этажей, 2 встроенных детских сада, наземные и подземные паркинги на 1005 машиномест, а также благоустроенные зоны для отдыха, спорта и прогулок.

Для покупателей представлен широкий выбор квартир от студий до трехкомнатных, с европейскими планировкам, кухнями-гостиными до 22 кв. м и просторными комнатами. На верхних этажах будут расположены квартиры с потолками высотой до 3,6 м. Изюминкой проекта станут французские балконы с остеклением в пол. Всего в «Квартале Che» запроектировано 1698 квартир.

Жилой комплекс обладает хорошей транспортной доступностью. В 7 минутах ходьбы расположена станция метро «Московские ворота». Автомобилистов порадует близость основных городских магистралей – Московского и Лиговского проспектов и набережной Обводного канала. В 4 км от жилого комплекса расположен съезд на ЗСД, а в 10 км – КАД. До центра Петербурга жители «Квартала Che» смогут добраться за 10 минут, а дорога до аэропорта Пулково составит 25 минут как на автомобиле, так и на общественном транспорте.

Специализированным застройщиком проекта выступает ООО «Эталон Девелопмент» (входит в Группу «Эталон»). Продажа квартир осуществляется через эскроу-счета. Стоимость жилья на старте продаж начинается от 3,75 млн рублей при условии 100% единовременной оплаты.

Группа «Эталон» планирует завершить строительство проекта во II квартале 2023 года.

Справка о ГК «Эталон»

«Квартала Che» – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Эталон Девелопмент", проектная декларация на сайте наш.дом.рф