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Происшествия
16.10.2019 11:04
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Кольчужка пришлась впору. В Выборге расследуют «средневековую» кражу из таверны

Сотрудники таверны в Выборге радушно накормили усталых путников, за что те им отплатили черной неблагодарностью. Гости расплатились за поданные яства, но прихватили на память предмет средневекового интерьера.

Как стало известно «Фонтанке» 16 октября, работники таверны на Крепостной улице пришли в полицию накануне и рассказали, что вместе с посетителями ушла рыцарская кольчуга весом более чем полпуда. Услаждавшая взоры гостей броня обошлась в 10 тысяч рублей.

По предварительной информации, шестеро странников — трое мужчин и трое женщин — забрели в таверну вечером 12 октября и расположились в малом зале. Потрапезничав, один из мужчин снял доспехи и примерил. Кольчужка пришлась ему впору, после чего гости ретировались.

В обстоятельствах пропажи кольчуги разбирается полиция.


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