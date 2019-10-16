Группа «Эталон» увеличила продажи недвижимости на 26% за 9 месяцев 2019 года

Четвертый детский сад начал возводить девелопер Setl Group в жилом комплексе «Солнечный город» в Красносельском районе. Современный садик на 220 малышей с бассейном появится возле корпуса 10.1, рядом со строящейся школой. Его планируют сдать в 3 квартале 2020 года.