Строительство
Группа «Эталон» увеличила продажи недвижимости на 26% за 9 месяцев 2019 года
ГК «Эталон»
Группа «Эталон» объявляет неаудированные операционные результаты за девять и три месяца, завершившиеся 30 сентября 2019 года, на основе управленческой отчетности Компании.
Основные операционные показатели за 9 месяцев 2019 года:
- Продажи недвижимости выросли на 26% до 55 833 млн руб. и на 10% до 458 869 кв. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
- Количество заключенных контрактов увеличилось на 13% год к году до 9 109
- Денежные поступления увеличились на 39% до 58 923 млн руб.
Операционные результаты за 3 квартал 2019 года:
- Продажи недвижимости составили 17 098 млн руб. и 136 658 кв. м
- Денежные поступления увеличились на 7% год к году до 16 114 млн руб.
- Средняя цена квадратного метра составила 125 118 руб., что на 15% выше аналогичного показателя прошлого года
- Средняя цена квадратного метра жилой недвижимости выросла на 22% год к году до 153 394 руб.