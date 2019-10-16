Депутаты начали превращать в сквер участок на Большой Разночинной. Строительство элитного дома возмутило спикера ЗакСа

Законопроект о внесении в зеленые насаждения общего пользования участка юго-восточнее дома 23 по Большой Разночинной улице в Петроградском районе Петербурга приняли в первом чтении депутаты городского парламента 16 октября. Так Законодательное собрание пытается остановить стройку «Бронки девелопмент».

Законопроект был внесен в повестку прямо в ходе заседания.

Спикер Вячеслав Макаров заявил, что на Петроградской стороне в последнее время «ни одного дома не было построено так, чтобы не повредить соседним». «Школы не строим, сады не строим, стадионы не строим, а клубные дома строим, – пожаловался депутат. – Оставьте в покое исторический центр». По его словам, это вопиющий случай, когда даже администрация района узнала о происходящем, только когда уже выставили забор и начали забивать сваи. Особенно Макарова возмутило, что экс-руководитель ГАСН, который выдавал разрешение на строительство, теперь работает в компании-застройщике.

На прошлой неделе Вячеслав Макаров пообещал в ближайшие дни придать охранный статус земельному участку на Большой Разночинной улице в Петроградском районе, где компания «Бронка девелопмент» планирует построить клубный дом. Он дал поручение подготовить проект закона, который включит принадлежащий застройщику участок в перечень зон зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) – а на таких территориях строить запрещено.





В 2018 году парламент по инициативе спикера объявил скверами сразу четыре строительных проекта на острове, которые реализуют компании «Аквилон-Инвест», «Балтийская коммерция», «Цветение сливы» и «Л1». Уже в этом году в рамках последних поправок закона о ЗНОП в разряд сквера попала территория «Аккумуляторной компании «Ригель».

«Бронка девелопмент» открыла продажи квартир в клубном доме на Большой Разночинной весной этого года. Основные бенефициары компании – Наталья Негодова, дочь генерала ФСБ в отставке Николая Негодова, и Никита Муров, внук генерала, экс-главы ФСО России Евгения Мурова.