Между Москвой и Петербургом перехватили кило «соли». Не поваренной

Почти килограмм «соли» нашли в машине на трассе между Москвой и Петербургом. Товар стоимостью порядка двух миллионов не доехал до покупателя.

По информации «Фонтанки», «Форд Фокус» с московскими номерами остановили в четыре утра 15 октября на автодороге «Россия» в Тосненском районе Ленобласти. За рулем оказался 22-летний уроженец Узбекистана, зарегистрированный в Северной столице. Его сопровождал земляк, находящийся в стране на нелегальном положении. При осмотре машины нашли пакет с порошком, весившим почти 1 кг. По данным экспертизы, это психотропное вещество, грамм которого на черном рынке стоит около 2000 рублей. Нетрудно подсчитать, что стоимость перехваченной партии составила порядка 2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере.



