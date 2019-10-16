Необычный ноябрь ожидается в России. Петербургу обещают тепло

Тёплый ноябрь обещают синоптики Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также многим другим областям России. Холоднее обычного будет, главным образом, на юге: в Краснодарском крае и южной части Крыма, пишут 16 октября СМИ.

Повышенная температура ожидается в Москве, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Мурманской, Архангельской областях, в Карелии и Коми, на Урале, в Поволжье, в ХМАО и на Ямале, в прибрежных районах Приморского и Хабаровского краев, а также Магаданской области и Камчатки. Об этом рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Пока же в Петербурге погода, по словам синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, вернулась «в рамки климата». «Яндекс.Погода» предсказывает потепление к концу недели (до плюс 12 градусов в субботу, 19 октября) и снижение температуры до плюс 8 к следующей среде. Всё это время будет довольно дождливо.





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А вот в Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала осени. «По данным на 7 часов утра, на метеостанции ВДНХ температура опустилась до +0,1 градуса, – рассказывает Леус в Fecebook. – Интересно, состоялись ли первые заморозки? Об этом мы узнаем после 9 часов, когда повторно снимут показания с минимальных термометров». Сегодня Москва находится в полосе тёплого атмосферного фронта.