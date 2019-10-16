К черноглазой «соцработнице» в Петербурге пришли с СОБРом. Искали 2 миллиона, нашли только пшик

Оперативники уголовного розыска вместе с сотрудниками СОБР пришли к представительнице кочевых народов, «осевшей» в Петербурге. Случилось это после того, как «соцработницы» унесли у пожилой жительницы Васильевского острова 2 млн рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 16 октября, уголовный розыск при поддержке «Гранита» побывал в квартирах на Богатырском проспекте, проспекте Солидарности и в деревне Старой Всеволожского района. Их интересовала 50-летняя Марина Гас, которая подходила под приметы «соцработницы», навестившей 11 октября квартиру на улице Кораблестроителей. После «проверки купюр» у 87-летней хозяйки исчезли два миллиона рублей.

В моменту визита силовиков следов двух миллионов у подозреваемой не нашли. В качестве улик в служебный кабинет уехали 80 тысяч рублей, 6 мобильных телефонов, 10 sim-карт различных операторов связи, обувь и верхняя одежда.

Уроженка Гатчины Марина Гас, которая ранее осуждалась условно за кражу, находится под подпиской о невыезде. Ее подельницу, которая тоже побывала в квартире на Васильевском, пока не нашли.





Напомним, в конце сентября в съемной квартире на Захарьевской улице были задержаны 43-летняя жительница Владимирской области и 58-летняя уроженка Казахстана, проживающая в Омской области. Их подозревают в похищении 1,3 млн рублей у пенсионерки под предлогом обмена денег. Такие преступления в Петербурге давно перестали быть редкостью.