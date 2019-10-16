Глава РУСАДА Юрий Ганус: Почему я должен бояться возвращаться в Россию? Правда на моей стороне

Допинг-пробы российских атлетов могли подменить, чтобы защитить спортсменов, ушедших во власть. Об этом на конференции в Колорадо заявил гендиректор российской антидопинговой ассоциации РУСАДА Юрий Ганус. Там же он рассказал о слежке за собой. «Фонтанка» дозвонилась до Гануса и уточнила, кого именно он имеет в виду.

Петр Кассин/Коммерсантъ

Тысячи изменений были внесены в базу, переданную Россией экспертам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в начале 2019 года. Об этом в минувший вторник, 15 октября, журналистам сообщил гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус. Несколькими часами ранее, во время интервью на конференции в Колорадо, Ганус связал манипуляции с анализами с тем, что российская сторона хочет защитить спортсменов, которые сейчас ушли на работу в большие спорторганизации или вообще стали чиновниками.

ВАДА еще в сентябре инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре, основанием для такого решения стали изменения, которые обнаружила организация в базе данных московской лаборатории.

– Фактически кризис, который сейчас обозначился, ставит на чаши весов с одной стороны интересы прошлых спортсменов, с другой стороны – интересы текущего и будущего поколений, – заявил Ганус по телефону из США в разговоре с «Фонтанкой». – Теперь давайте анализировать ситуацию. Данные лаборатории, которые хранились в материальном виде и в электронном, находились под контролем Следственного комитета в рамках уголовных дел. И войти просто так в этот процесс никто не мог. А теперь представьте себе, какой властью должны обладать лица, чтобы пройти через ограничения Следственного комитета. Причём вы же знаете, что я выпускник Юридического института Генеральной прокуратуры РФ и знаю эти процессы неплохо. Я хочу отдельно отметить, что самому Следственному комитету совершенно невыгодно менять базу данных.

- Почему?





– Потому что тогда база данных прекращает быть реальным доказательством в уголовных делах, потому что она изменена. Адвокаты, осуществляющие защиту лиц, против которых возбуждены уголовные дела, отклонят подобные порочные доказательства из доказательственной базы ведомых дел. Но Следственный комитет контролировал полностью всю лабораторию в рамках уголовных дел, включая электронную базу данных. Поэтому я еще раз обращаю ваше внимание на то, с чьей стороны должны действовать и какой властью наделены лица, прошедшие через СК РФ, внесшие изменения в электронную базу данных московской лаборатории и таким образом исключив их из доказательственной базы. Но это только первый вопрос. Второй вопрос – ради кого это делалось? Что это за спортсмены, которых так оберегают? Ради которых изменили базу данных и подставили по сути наше участие не только в двух ближайших Олимпиадах 2020 и 2022 годов, но и в целом ряде международных соревнований. Разве ради простых смертных на такое пошли бы? Ответ напрашивается сам собой – это бывшие спортсмены, которые сейчас могут занимать высокие властные посты. Это мое предположение. Я так и сказал американскому изданию. Давайте все-таки реально смотреть на вещи и мотивы столь разрушительных действий в отношении нашего спорта, направленных на спасение репутации.

- Правильно ли я понимаю, что вы все еще находитесь в США?

– Да, в Колорадо-Спрингс. Здесь проходит одна из крупнейших в мире конференций по борьбе с допингом. Здесь собрались представители всех ведущих спортивных институтов мира – МОК, WADA, международных спортивных федераций. Российский вопрос здесь обсуждают как один из многих. А вообще говорят про кризисы в других юрисдикциях. Когда я был в Норвегии, говорили про Австрию и Эстонию. Но про Россию говорят особенно много, потому что подорвано доверие с нашей стороны, и не в первый раз. На самом деле логика, о которой я вам говорил, ужасающая. Ради кого были проделаны все эти операции, которые подорвали авторитет всей российской власти? У нас что президент сказал? Задача поставлена – расширять спортивное движение и формировать спортивный резерв. Скажите, отстранение нас от всех международных соревнований, в том числе с двух Олимпиад, будет способствовать этому? Поэтому это подрыв авторитета российской власти, и вот под этими словами я готов подписаться.

- Теперь понятно, что все это ваши умозаключения. Но наверняка вы не могли не представлять, как это будет выглядеть здесь и какие выводы могут последовать. Какая-то реакция уже прилетела к вам с Родины?

– Ну вот вы мне звоните. А какая еще может быть реакция?

- От тех же чиновников – бывших спортсменов, которых все хорошо знают.

– Ведь кто-то должен говорить им правду.





- Вы же понимаете, что в России не принято сдавать своих?

– Это я знаю, но вопрос заключается в другом: не сдавать своих, чтобы топить целые поколения спортсменов? Это просто немыслимо. Цена таких принципов просто ужасающая. На одной чаше весов – скелеты в шкафу, причем такие, судя по всему, непростые, а на другой – действующие спортсмены и будущие поколения.

- Не боитесь теперь возвращаться в Россию?

– А почему я должен бояться? Правда на моей стороне. Это реально так.

- Некоторые из ваших предшественников внезапно скончались… (В феврале 2016-го в течение двух недель скоропостижно скончались председатель исполнительного Совета РУСАДА Вячеслав Синев и бывший исполнительный директор организации Никита Камаев. – Прим. ред.)

– Об этом все говорят, и тут была панель, на которой как раз вспоминали моих предшественников. Это совершенно отдельная история, которую здесь обсуждают. Все и всё прекрасно понимают. Сейчас знаете в чем на самом деле заключается вопрос? То, что уже произошло, не изменить. Главное, как мы выходим из этой критической ситуации. Пока лица, принимающие решения в спорте, это делают таким образом, что это ведет наш спорт к еще большей катастрофе.

- Вы еще сказали коллегам, что стали замечать за собой слежку. У вас есть факты?

– Я не буду углубляться в этот вопрос, но аналитика и выводы из нее у меня поставлены. Это не повод для пиара, а повод для беспокойства и принятия мер. То, что меня контролируют, я это вижу по разным признакам и проявлениям. Кому это надо и в чьих интересах эти лица работают, с учетом того, что работаю в национальных интересах, выяснится позже.

- Как относятся к вам иностранные коллеги?

– С их стороны идет полная поддержка по всем направлениям А как они еще должны ко мне относится?

- Сочувствовать вам. Со стороны это выглядит таким образом, будто вы один в России сражаетесь против всей системы.

– Я не один. У нас замечательная команда нового РУСАДА. Я защищаю нашу команду, независимость нашего агентства. И я высказываю свое независимое мнение. Вы видели мое сообщение по поводу кампании лжи, которую развернули против меня и РУСАДА. Это не добавляет авторитета ни власти спортивной, ни ее медиа. Если мы будем делать правильные шаги, мы выйдем из этого кризиса в кратчайшие сроки. Я не говорю, что у нас весь спорт грязный. У нас много чистых спортсменов, много замечательных тренеров, которые руководствуются принципами чистого спорта, и у нас есть честные спортивные руководители, которые, к сожалению, не принимают ключевые решения. Я призываю менять подходы, потому что нынешние подходы заводят нас в тупик. А также менять людей, которые принимают решения, тем более что у нас достаточно компетентных специалистов. У нас великая спортивная держава.

- Правильно ли я понимаю, что сейчас единственный выход из нынешнего кризиса – выдать тех людей, которые допустили все эти махинации с базами данных?

– Сейчас нужно, не дожидаясь вердикта WADA, принимать решения по смене лидеров изменений. Все это выглядит как внутренний заговор. Потому что эти лица подставили не только спорт, но и верховную власть.

- WADA просто так не отстанет теперь. Очевидно же, что за эти изменения базы данных должны понести ответственность конкретные люди.

– Еще раз – мне доверяют и выражают полную поддержку. Здесь собрались не политики. Здесь собрались люди, которые руководствуются принципами чистого спорта. Поэтому надо дождаться исполкома WADA, когда будет вынесено решение. РУСАДА готово предпринять все усилия, чтобы как можно быстрее вывести спорт России из кризиса.

- Напомните, когда будет исполком WADA?

– 6 или 7 ноября, а рекомендации по выносимому на Исполком решению будут приниматься 23 или 24 октября. Ждать недолго.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»