Россияне перестают покупать вещи в телемагазинах. Продажи провалены, операторов платного ТВ просят снизить стоимость вещания

Российские телемагазины ведут переговоры с операторами платного ТВ о снижении стоимости вещания в их сетях в связи с резким падением продаж, которые за пять месяцев 2019 года стали самыми низкими за пять лет. Об этом 16 октября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Руководитель ТВ-дистрибуции Shop & Show Сергей Крестьянкин прокомментировал изданию, что подобные переговоры ведутся регулярно. Это связано с ростом конкуренции между телемагазинами. Этим пользуются операторы, устраивая «закрытые аукционы на продажу кнопки». Заместитель гендиректора HSR24 Кирилл Фролов добавил, что телемагазины пытаются заложить риск ухода абонентов платного ТВ после перехода на цифровое вещание.

По данным Фролова, оборот российского рынка телемагазинов без учета Интернета и каталогов составляет порядка 60–80 млрд руб. в год. По итогам 2019 г. оборот рынка может снизится на 15%. Это связано с падением покупательной способности, а также конкуренцией с торговыми интернет-площадками вроде AliExpress, где те же товары стоят дешевле.

За последние несколько лет с рынка ушли многие телемагазины: в 2014 г. Вещание в теплосетях прекратил канал «Уютный», в 2017 г. — IQ Shop, в 2018 г. — ТV Sale и «Ювелирочка мода», в 2019 г. — обанкротившийся «Бум-ТВ».



