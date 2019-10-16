Ночные ДТП в Петербурге: на Луначарского Honda закинула машину на тротуар и осталась без колеса

Вырванные колёса, перевёртыш, размочаленная морда, ребёнок в задымившемся «Мустанге» – ночь на 16 октября в Петербурге оказалась богата на впечатляющие аварии. Как минимум дважды доставалось припаркованным машинам.

Массовая авария случилась на проспекте Луначарского, между домами 78 и 82. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» выдают разные версии. Первая: «Хонда» двигалась «с явным превышением скорости», не уступила дорогу автобусу, задела машину в соседнем ряду и улетела в припаркованные автомобили. Вторая: «Девушка на «Куге» пошла на разворот, не убедившись в безопасности манёвра, в результате чего «Хонда» собрала пять припаркованных авто».

Удар был такой силы, что у «Хонды» вырвало колесо, а одну из припаркованных машин закинуло на тротуар.





Ещё как минимум трём припаркованным машинам досталось на улице Латышских Стрелков, 7/1. По словам очевидцев, «Мустанг» на иностранных номерах влетел в «Солярис», поворачивающий во дворы. На фотографиях видно, что задет «УАЗ Патриот», повреждена ещё одна «Хёндэ» у поребрика, а также стоящая перед ней машина.

Влад в «ДТП и ЧП» пишет, что в «Мустанге» ехала семья с ребёнком, их машину не заметил таксист на «Солярисе», въезжающий во двор. По словам Светланы, водитель «Мустанга» – мужчина в шлёпанцах и футболке. «Машина задымила, он выскочил, достал ребёнка и так и стоял, пока ребёнка не забрали», – рассказывает Светлана.

Одна легковушка опрокинулась вверх колёсами, а вторая улетела на газон в результате ДТП на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Героев. По словам очевидцев, обошлось без серьёзных травм.

«Мерседес» после ДТП на перекрёстке Ленинского проспекта и улицы Котина почти цел, а вот у второго участника – то ли «Лады, то ли «Датсуна» – морды нет совсем. «Все живы, но скорая приезжала», – отмечают в паблике.