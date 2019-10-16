Расчленила и припрятала. Полиция задержала петербурженку, подозреваемую в кардинальной расправе над соседом по коммуналке

Полиция подозревает петербурженку в убийстве и расчленении соседа по коммуналке. Куски тела мужчины в полиэтиленовых мешках были найдены на Канонерском острове ещё в апреле. Но только спустя полгода силовики задержали женщину, которая могла это сделать.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 16 октября, задержанная – 41-летняя жительница коммуналки в Кустарном переулке. Анастасия Алферова переехала в Северную столицу из Хабаровска. По предварительным данным, ранее проблем с законом не имела. Убитый был на два года моложе. Преступление было совершено за неделю до обнаружения останков — 29 марта. Как удалось незаметно скрыть злодеяние в трехкомнатной коммунальной квартире, где кроме Алферовой и погибшего жили еще два собственника, — загадка.

Напомним, расчленённый труп, заботливо упакованный в чёрные пакеты, нашёл 53-летний петербуржец, прогуливаясь по Канонерскому острову 5 апреля. Страшная находка лежала на тропинке, ведущей в лес, всего в 250 метрах от ближайшего жилого дома. Полиция сразу же приехала на место, чтобы как следует изучить содержимое полиэтиленовых мешков. Было установлено, что труп принадлежал мужчине, которого распилили на куски. В пакетах были найдены правое бедро, кожа, часть грудины, голень, плечо, часть таза и другие фрагменты.

Отметим, место жительства убитого и его соседки находится в пяти километрах от места обнаружения останков. Очевидно, что женщине пришлось воспользоваться транспортом, чтобы увезти черные пакеты и припрятать их на Канонерском острове.





Напомним, в 2015 году Петербург потрясло задержание, казалось бы, невинной бабушки из Купчино, которая призналась в убийстве 13 человек. Тамара Самсонова была заподозрена в расправе над женщиной, чье обезглавленное тело обнаружили рядом с прудом на улице Димитрова. Следствие установило, что останки принадлежали 79-летней Валентине Улановой, подруге и соседке Самсоновой. В ходе обыска в квартире старушки были получены улики, позволяющие подозревать Самсонову в совершении более десяти убийств — был обнаружен дневник, который она вела на трех языках, описывая совершенные убийства.