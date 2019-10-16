«Ниссанам Кашкай» в Петербурге стало чуть легче. Шестеро угонщиков теперь решают свои проблемы

Уголовный розыск Выборгского района Петербурга задержал шестерых организованных мужчин. Они охотились исключительно на одну автомодель. Одни угоняли, вторые перебивали, третьи прикрывали схему документами.

Как стало известно «Фонтанке 16 октября, накануне вечером Выборгский районный суд арестовал нескольких подозреваемых угонщиков. Всего по делу о кражах автотранспорта проходит шесть человек, так что остальным суд продлил задержания на 72 часа. Пришли же к ним оперативники в квартиры 14 октября, где заодно обнаружили десятки поддельных номеров, ПТС и аппаратуру для вскрытия.

По данным «Фонтанки», специализировались они на «Ниссан Кашкай». Двое угоняли, гражданин Узбекистана Сафаров скупал, уже отбывавший за аналогичное петербуржец Сорокатов перебивал номера агрегатов, а еще пара занималась доставкой подложных ПТС.



