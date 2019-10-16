Петербургский вор бросил на лестнице украденный сейф, увидев, что лежит внутри

Вор похитил из квартиры петербуржца сейф, но, открыв его на чёрной лестнице, понял, что содержимое лучше оставить.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), неудачная попытка кражи произошла в Красногвардейском районе Петербурга 15 октября. В полицию заявил 48-летний житель дома №33/1 по проспекту Косыгина. Он рассказал, что кто-то подобрал ключи к его двери и унёс сейф с гладкоствольным ружьём Benelli Raffaello Elegant и патронами к нему. Ущерб составил 132 тысячи рублей.

Впрочем, украденное нашли скоро. Преступник решил вскрыть металлический ящик прямо на чёрной лестнице этого же дома. Вероятно, он надеялся увидеть внутри деньги или ювелирные украшения, но узрел только охотничье ружье с гравированным прикладом. Поняв, что такое приобретение ему ни к чему, вор бросил добычу в подъезде на 11 этаже.

Возбуждено уголовное дело.



