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Город
16.10.2019 09:02
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Мамматусы — на этот раз к дождю. Петербург попал под влияние тёплого циклона

Небесный театр снова даёт представление в культурной столице. Утром 16 октября петербуржцам предложили облака, похожие на мамматусы, или вымеобразные облака. Они, как и вчерашнее перо жар-птицы, свидетельствуют об изменении погоды: к нам снова пришли дожди.

Видео: YouTube/Fontanka

Мамматусы считаются не самостоятельными облаками, а «дополнительным облачным образованием», поскольку возникают обычно под «материнским» кластером мощных кучевых или кучево-дождевых облаков. Такие образования время от времени наблюдают в нашем городе, например их видели в начале лета, когда несколько дней держалась аномальная жара.


Мамматусы — на этот раз к дождю. Петербург попал под влияние тёплого циклона

Погода и правда меняется. Если вчера Санкт-Петербург находился под влиянием гребня холодного скандинавского антициклона, то сегодня погодой заведует тёплый сектор атлантического циклона с центром над Балтикой. По прогнозу синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, в среду, 16 октября, будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди.

Температурный фон начнет расти, и «показания термометров вернутся в рамки климата», рассказывает Леус. Воздух в городе прогреется до плюс 7-9 градусов, в области до плюс 5-10. Ветер восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет снижаться и составит 760 мм рт. ст., что соответствует норме.

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