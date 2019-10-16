В ООН встали на сторону Москвы после отказа США выдать визы российским дипломатам. Вопрос могут решить в международном суде

Заместитель генерального секретаря ООН по правовым вопроса Мигель де Серпа Суареш разделяет позицию Москвы по проблеме невыдачи американских виз российским дипломатам для участия в работе Генеральной ассамблеи всемирной организации. Об этом 16 октября заявил журналистам зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.

Проблема невыдачи американских виз дипломата обсуждалась на заседании в штаб-квартире ООН накануне.

«Мы смогли убедить широкий круг государств в том, что мы стоим на правильных позициях, в том, что наши требования справедливы, что государство пребывания не выполняет свои обязательства по соглашению о штаб-квартире», – цитирует Кузьмина ТАСС.

По его словам, многие страны на заседании поддержали позицию Москвы. В то же время представители ЕС, по его словам, заняли промежуточную позицию.





Кузьмин отметил, что вопрос нарушения США их визовых обязательств может быть решен в международном суде, но это целиком зависит от решение секретариата ООН.

США в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН не выдали визы 18 дипломатам из России, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами.

Первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский после этого предложил перенести сессии Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.