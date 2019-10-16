«Отец Игорь перебегал шоссе». Под колёсами Hyundai в Старо-Паново погиб священник

Стало известно, кого сбила машина вечером 15 октября в Красносельском районе Петербурга. Жертвой ДТП оказался 60-летний иерей Игорь Нарышкин, служивший в Феодоровском соборе Царского Села. Об этом ночью 16 октября сообщили на странице храма в соцсетях.

/houseofhope.ru

«Братья и сестры. Очередная невосполнимая утрата постигла наш приход. Сегодня трагически погиб иерей Игорь Нарышкин. Отец Игорь перебегал шоссе, вне зоны пешеходного перехода. Пастырь скончался на месте», – говорится в посте.

Помимо службы в храме, священник помогал реабилитационному центру для людей с алкогольной зависимостью «Дом надежды на Горе».





«Долгие годы отец Игорь был духовным попечителем "Дома надежды на Горе", – отметили в реабилитационном центре. – Ему поверяли самое сокровенное, получали помощь и утешение обитатели нашего "Дома". Скромность и немногословность отца Игоря скрывали большое сердце, полное сочувствия и деятельного участия в жизни каждого, кто стучался в двери Бога, верным и добрым служителем которого он был. Царствия Небесного!»

Напомним, накануне Hyundai, за рулём которого находился 45-летний водитель, сбил пешехода. Произошло это около восьми часов вечера на перекрестке Таллинского шоссе и Рабочей улицы. Погибший перебегал дорогу в неположенном месте.