Бывший полковник-миллиардер Захарченко назвал своё дело «заказным» и рассказал, кому это выгодно

Быший полковник-миллиардер антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко поделился мнением о своем уголовном преследовании. Про вероятных интересантов, о которых рассказал Захарченко, пишет 16 октября «Коммерсантъ».

Издание сообщает, что в ходе рассмотрения апелляционного представления Генпрокуратуры и жалоб адвокатов на приговор Захарченко указал, что попал в разработку управления собственной безопасности МВД после того, как якобы раскрыл махинации на московском ОАО «Электрозавод». По словам экс-полковника, правоохранители якобы его оговорили за то, что он вскрыл многомиллиардные хищения, к которым, как он указал, будто бы причастны сотрудники Федеральной служба безопасности. Захарченко подчеркнул, что после его ареста дело о хищениях прекратили.

Как пишет «Коммерсантъ», Захарченко «фактически утверждал, что его дело "заказное"». «Я не святой человек, я в реальном мире живу, но вменяемые эпизоды я не совершал», – сказал экс-полковник.

Как сообщают источники РБК, Следственный комитет при этом расследует причастность Дмитрия Захарченко к выводу из России денег по молдавской схеме «молдавский ландромат». По версии следствия, вывод не менее 250 млн долларов из России в молдавские банки, а затем в Швейцарию якобы осуществлялся в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД группы «1520».





«Мне об этом ничего не известно», — сказал РБК адвокат Захарченко Александр Горбатенко в ответ на вопрос о связи его клиента с делом ландромата.

Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков у него были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей. В июне этого года Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии и штрафу 117 млн руб. по делу о получении взяток и воспрепятствовании расследованию. Он был лишен звания полковника полиции и наград, а также получил на два года запрет занимать руководящие должности в государственных органах. 15 октября Мосгорсуд продолжил рассматривать апелляцию Захарченко на приговор.