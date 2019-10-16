Нева начнёт замерзать к концу ноября. «Волго-Балт» предупредил о закрытии навигации

Навигацию на Неве планируют прекратить в середние ноября. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба администрации «Волго-Балта».

По данным «Волго-Балта», мететорологи из Северо-Западного УГМС прогнозируют, что лед на Неве появится к 24 ноября.

С учетом прогноза, суда через шлюзы закончат пропускать не позднее 15 ноября.

В администрации напомнили, что к самостоятельному движению во льдах допускаются суда соответствующего ледового класса.



