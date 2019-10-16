В России рекордно сократился личный состав МВД. Сотрудники уволились, опасаясь повышения пенсионного возраста

Количество сотрудников министерства внутренних дел сократилось до рекордных значений с 2012 года. Об этом говорится в отчете МВД России о реализации госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год.

Как 16 октября сообщает РБК, уровень укомлектованности составил 92,6 процента, не дотянув до планового значения в 95 процентов. Счетная палата обратила внимание, что большинство сотрудников уволилось из органов по выслуге лет, которая дает право на получение пенсии. Ведомство полагает, что это обусловлено опасениями, что пенсионный возраст для сотрудников МВД будет повышен.

При этом президент практически ежегодно сокращает предельную штатную численность сотрудников органов внутренних дел. Последний указ был подписан в декабре 2017 года: с 1 января 2018 года численность была снижена до 894,9 тыс. человек. Таким образом, по итогам прошлого года численность сотрудников МВД не превышала 828,65 тыс. человек (исходя из уровня укомплектованности 92,6%).

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном увеличении возраста выхода на пенсию до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин с 2019 года. Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявлял, что власти обсуждают и изменение стажа для выхода на пенсию для военнослужащих и сотрудников силовых структур.





Председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в комментарии РБК выразил мнение, что россияне просто не хотят продолжать работать в этой системе, поскольку сотрудников МВД вызывают на работу в любое время, часто отказывают в отгулах и отпусках, кроме того, им запрещен выезд за границу.