Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+6°C
/ Завтра: +6
$ 64.25р
70.85р
08:49 16.10.2019
Расширенный поиск

Общество
16.10.2019 07:28
Печать

В России рекордно сократился личный состав МВД. Сотрудники уволились, опасаясь повышения пенсионного возраста

Количество сотрудников министерства внутренних дел сократилось до рекордных значений с 2012 года. Об этом говорится в отчете МВД России о реализации госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год.

Как 16 октября сообщает РБК, уровень укомлектованности составил 92,6 процента, не дотянув до планового значения в 95 процентов. Счетная палата обратила внимание, что большинство сотрудников уволилось из органов по выслуге лет, которая дает право на получение пенсии. Ведомство полагает, что это обусловлено опасениями, что пенсионный возраст для сотрудников МВД будет повышен.

При этом президент практически ежегодно сокращает предельную штатную численность сотрудников органов внутренних дел. Последний указ был подписан в декабре 2017 года: с 1 января 2018 года численность была снижена до 894,9 тыс. человек. Таким образом, по итогам прошлого года численность сотрудников МВД не превышала 828,65 тыс. человек (исходя из уровня укомплектованности 92,6%).

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном увеличении возраста выхода на пенсию до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин с 2019 года. Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявлял, что власти обсуждают и изменение стажа для выхода на пенсию для военнослужащих и сотрудников силовых структур.


Председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в комментарии РБК выразил мнение, что россияне просто не хотят продолжать работать в этой системе, поскольку сотрудников МВД вызывают на работу в любое время, часто отказывают в отгулах и отпусках, кроме того, им запрещен выезд за границу.

 

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      shutterstock.com
      15.10.2019 18:00

      Центр развития – на Царскосельских холмах

      В Пушкинском районе, где ведёт комплексное освоение территории группа компаний «Центр развития», продолжает формироваться благополучная социальная среда. Осенью по соседству с малоэтажными жилыми комплексами «Образцовые кварталы» открылся развивающий центр «Домик Культуры».
      Setl City
      15.10.2019 16:23

      «Петербургская Недвижимость» открыла продажи коммерческих помещений в ЖК «Стрижи»

      Компания представляет новое уникальное предложение для инвесторов: коммерческая недвижимость в ЖК «Стрижи в Невском» по цене от 162 тыс. руб./м2.
      ГК «Полис Групп»
      15.10.2019 15:38

      Готовность ЖК «ПаркЛэнд» в Кудрово приблизилась к 90%

      Строительная готовность ЖК «ПаркЛэнд», который ГК «Полис Групп» возводит в Кудрово, рядом с парком Оккервиль, составляет 88%. Объект возводится с опережением графика.
      ГК «КВС»
      15.10.2019 12:07

      Клиентам ГК «КВС» доступны новые условия по ипотеке без первого взноса

      Банк-партнер ГК «КВС» Промсвязьбанк снизил ставки по ипотеке. Клиентам ГК «КВС» доступны сразу шесть ипотечных программ с новыми условиями, в том числе программа с нулевым первым взносом.
      Setl City
      15.10.2019 11:44

      Setl Group строит четвертый детский сад с бассейном в ЖК «Солнечный город»

      Четвертый детский сад начал возводить девелопер Setl Group в жилом комплексе «Солнечный город» в Красносельском районе. Современный садик на 220 малышей с бассейном появится возле корпуса 10.1, рядом со строящейся школой. Его планируют сдать в 3 квартале 2020 года.
      ГК «Ленстройтрест»
      15.10.2019 11:25

      Детский сад в жилом квартале «Янила» готов к вводу на 99%

      В голландском квартале «Янила», который возводит ГК «Ленстройтрест» в микрорайоне Янино Ленинградской области, завершается строительство детского сада. Дошкольное учреждение, рассчитанное на 105 воспитанников, готово на 99%.
      Группа ЦДС
      15.10.2019 10:38

      Группа ЦДС ввела в эксплуатацию ЦДС «Московский», корпус 2

      Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала Группе ЦДС разрешение на ввод в эксплуатацию второго корпуса жилого комплекса ЦДС «Московский».
      Setl Group
      14.10.2019 17:49

      Продажи Setl Group выросли почти на 50% за 9 месяцев

      За 9 месяцев текущего года продажи холдинга Setl Group в денежном выражении увеличились на 47,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 79,3 млрд руб. С начала года холдинг начал строительство 27 жилых корпусов, а их общая площадь составила 1 млн.кв.м.
      ПАО «Группа ЛСР»
      14.10.2019 17:27

      В «Заповедном парке» стартовали продажи квартир в новом доме

      Начались продажи в доме №2 жилого комплекса «Заповедный парк», который возводится в непосредственной близости от Новоорловского заказника в окружении скверов и водоемов.
      «Аквилон Инвест»
      14.10.2019 16:11

      «Аквилон Инвест» дарит подарки при бронировании и покупке квартир в октябре

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» дарит «умные» подарки клиентам, купившим квартиру в жилых комплексах холдинга в Санкт-Петербурге. Акция приурочена ко Дню Рождения девелопера и продлится до конца октября*.
      unsplash.com
      14.10.2019 15:48

      ПСК: возможности апартаментов шире, чем вы думаете

      Функциональность апартаментов не ограничивается только проживанием или сдачей в аренду. Статус нежилой недвижимости даёт возможность открыть офис или совмещать проживание и собственный бизнес, чего не позволяет статус жилого помещения. Эксперты ГК «ПСК» рассказывают, какие возможности открываются перед собственниками апартаментов.
      Setl Group
      14.10.2019 15:30

      Setl Group построил предпоследнюю очередь ЖК «GreenЛандия»

      Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию девятую, предпоследнюю, очередь масштабного проекта «GreenЛандия» неподалеку от метро «Девяткино», а полностью жилая часть проекта должна быть сдана к концу текущего года. 100 малышей сможет принять встроенный детский сад – он стал уже седьмым детским садиком, построенным девелопером в проекте «GreenЛандия».