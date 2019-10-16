Беспрецедентно высокий рост. «Победа» повышает цены на билеты на 40 процентов из-за действий транспортной прокуратуры

Авиакомпания «Победа» хочет поднять цены на билеты для рейсов, которые выполняются из-за границы в Россию. Цена подскочит сразу на 25 евро или 1800 рублей по курсу ЦБ. Об этом рассказала 16 октября представитель лоукостера Елена Селиванова газете «Ведомости».

Как пишет издание, стоимость билетов поднимется с начала зимней навигации, то есть с 28 ноября. По словам Селивановой, компания всего лишь исполняет решение Мосгорсуда, который на прошлой неделе удовлетворил иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры и запретил лоукостеру брать с вылетающих из-за рубежа пассажиров 25 евро за регистрацию на стойках аэропортов.

В прошлый зимний сезон средняя цена билета «Победы» в одну сторону на международном рейсе составила 4 500 руб. Таким образом, билеты подорожают в среднем на 40%, что является беспрецедентно высоким разовым ростом.

В России регистрация на стойках не является отдельной услугой и плата за нее уже включена в общие аэропортовые сборы, а также в стоимость билетов. В зарубежных аэропортах за регистрацию пассажиров на стойке авиакомпании платят отдельно.



