Из Петербурга вывезен моряк из дела о семье африканского диктатора. Интерпол выписал ему красную метку

Из Петербурга экстрадировали 32-летнего гражданина Литвы Артура Виноградова. Он числился в розыске Интерпола после происшествия на сухогрузе Rio Ekuku в 2010 году. Это судно фигурировало в панамских архивах в связи с экономической помощью различных стран президенту Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангу.

Как стало известно «Фонтанке» 16 октября, Виноградова вывезли через Пулково, экстрадицию осуществили сотрудники отдела НЦБ Интерпола и судебные приставы.

В международном розыске Виноградов находился по делу об обнаружении в ночь на 1 января 2011 года на борту Rio Ekuku тела литовского моряка с телесными повреждениями. Судно направлялось из Турции в Экваториальную Гвинею. После прибытия в порт назначения труп не стали вскрывать, а забальзамировали и отправили в Литву. Высказывались несколько версий смерти, от случайного удара о переборку до алкогольного отравления. Из-за сомнений в точности экспертиз тело пришлось эксгумировать, и финальное исследование показало, что потерпевший умер от разрыва внутренних органов с массивной кровопотерей. Суд пришел к выводу, что смертельные травмы коллеге по экипажу нанес Виноградов. Приговор в виде семи лет лишения свободы ему вынесли в 12 мая 2017 года, но заочно. За два дня до оглашения подсудимый уехал в Россию.

Виноградова задержали в июле 2019 года на юго-западе Петербурга при проверке документов. Виза оказалась давно просроченной, гражданин Литвы жил на нелегальном положении, а в базе Интерпола числился среди особо разыскиваемых преступников.





Виноградов работал моряком в составе экипажа сухогруза Rio Ekuku, принадлежавшего компании Baskyard Marine Service и управляемого Glomar Supplies. Они упоминались в панамском архиве – массиве данных об офшорах, которые фактически использовались для отмывания денег и сокрытия доходов состоятельными бизнесменами и чиновниками со всего мира. В 2016 году журналистский Центр по исследованию коррупции и противодействию коррупции (OCCRP) выпустил материал «Клан Обиангов: восточноевропейское «представительство» африканского диктатора» о президенте Экваториальной Гвинеи и роли литовских бизнесменов в его обогащении. Rio Ekuku упоминался в качестве актива, фактически принадлежавшего семье Обианга.

Теодоро Обианг стоит у руля Экваториальной Гвинеи сорок лет, в 1979 году он сверг своего дядю-диктатора. В июне 2019 года Швейцария выставила на торги коллекцию спорткаров, изъятых у сына Обианга.