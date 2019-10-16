«Не хочется говорить, что нам страшно». Журналисты издания «Проект» рассказали о слежке после публикаций с упоминанием Пригожина

С угрозами по электронной почте и попытками взлома аккаунтов в соцсетях столкнулись журналисты издания «Проект». Главный редактор связывает это с серией публикаций о наемниках в Африке и упоминанием в них петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

Об угрозах коллегам из Reuters главный редактор «Проекта» Роман Баданин рассказал 15 октября, впервые они начали поступать ещё в марте. Тогда издание вышло с публикацией о так называемой частной военной компании Вагнера и политтехнологах, которых отправили в Мадагаскар накануне президентских выборов. Весной все ограничилось несколькими письмами, но теперь, когда «Проект» написал схожее о Ливии, ситуация развернулась более масштабно.

По словам Баданина, угрозы стали более «жесткими и неприятными», в них авторы анонимных писем обещают мстить физически. Кроме того, сотрудники «Проекта» сталкиваются с попытками взлома их аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, против них началась информационная кампания, за некоторыми была замечена слежка.

Главный редактор отметил, что не видит смысла обращаться в правоохранительные органы и рассчитывает на публичность, которая «важнее соблюдения процедур».





«Мне не хочется произносить слова, что нам страшно, хотя я допускаю, что каждому корреспонденту в отдельности, когда он вдруг сталкивается со слежкой, конечно же, это страшно», – цитирует Reuters Баданина.

Расследование об участии России в гражданской войне в Ливии вышло на страницах «Проекта» 12 сентября. В нем рассказывается, как российская военная техника попадает в Северную Африку, и о связи наемников с бизнесменом Евгением Пригожиным. Подобного рода публикации появляются в СМИ с 2015 года. Впервые эту тему затронула «Фонтанка». Предприниматель отрицает свою причастность и к ЧВК, и к деятельности в Африке.