«Чтобы не получилось, что какой-то быстрый Вася все купил». В МВД объяснили, как правильно продавать «красивые номера»

Министерство внутренних дел предлагает предоставить водителям возможность выбирать и покупать госномера при регистрации автомобиля через портал госуслуг. Как пишет ТАСС, об этом 15 октября заявил начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров.

За выбор номера, правда, придется заплатить повышенную пошлину. Если предложение МВД примут, можно будет приобрести себе прямо на портале госуслуг «красивые» номера с повторяющимися цифрами или определенными буквами.

«Мы придерживаемся того, чтобы данный механизм [выбор и покупка госномеров] был сделан, опять же, через четко фиксированную пошлину повышенную. Субъекты, по аналогии с транспортным налогом, могут получить право увеличивать или уменьшать базовую пошлину, исходя из особенностей, и определять какой-то объем серий, которые, как они считают, могут вызвать повышенный интерес граждан. И, опять же, делать это все через единый портал [госуслуг]. Это мы предлагаем, позиция МВД в Минэкономразвития ушла», – пояснил Мишуров.

Он также напомнил, что Минэкономразвития ранее предлагало другой вариант: продажу номеров на аукционах. Однако в МВД этот вариант считают неработоспособным.





«У них там много мыслей, но, опять же, они разбиваются о то, что практически это работать не будет. <…> Мы говорим о том, что в любом случае надо фиксировать реальную цену этого знака. <…> Надо начинать с того, чтобы не получилось, что какой-то быстрый Вася все купил, а потом быстренько в 10-40 раз дороже [продал]», – заявил Мишуров.

Представители МВД и Минэкономразвития обсудят все предложения 24 октября. Отметим, идею с продажей госномеров МВД продвигает уже несколько лет.