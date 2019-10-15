Гавайские ученые сняли на видео, как горбатые киты охотятся с помощью «пузырьковых ловушек»

Морским биологам из Гавайского университета удалось снять на видео охоту горбатых китов с помощью так называемой «пузырьковой ловушки». Об этом 15 октября пишет N+1.

Сам способ известен ученым давно, однако снять его на видео удается крайне редко. Суть его в том, что группа китов окружает косяк рыбы (или скопление криля). Затем горбачи начинают выдыхать под водой, создавая таким образом воздушные пузыри. В итоге рыба оказывается окружена спиралью из пузырьков, из которой невозможно выбраться. Ее диаметр может составлять от 3 до 30 метров. После специального сигнала киты всплывают на поверхность с открытой пастью, в которую и попадает рыба или криль.

Некоторые ученые считают, что киты изобрели «пузырьковые ловушки» относительно недавно — после того, как популяция пострадала от китобоев. С помощью такой ловушки кит может съесть много рыбы за крайне короткий срок.





Снять на видео «ловушку» удалось благодаря использованию дрона и камер, которые закрепили у животных на спинах.

«Мы снимали с двух углов. Дрон показал нам, как образуются сети из пузырьков, как они начинают появляться на поверхности и как животные поднимаются через нее на поверхность. В то время как камеры на китах показывают нам вид с их точки зрения», — рассказал Ларс Бейдер из Гавайского университета.