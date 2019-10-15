Запуск криптовалюты от Павла Дурова может быть отложен на год из-за претензий американских властей

Запуск криптовалютной платформы TON от создателей мессенджера Telegram, братьев Павла и Николая Дуровых, может быть перенесен на полгода или год. Об этом 15 октября Forbes сообщили инвесторы проекта.

По словам одного из собеседников издания, команда Дурова считает, что сможет за год «урегулировать все спорные вопросы с SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США — прим. ред.) ». Другой источник Forbes подтвердил, что перенос запуска проекта сейчас обсуждается с инвесторами, вложившими в новую криптовалюту около 1,7 млрд долларов.

Окончательное решение будут принимать после судебного заседания 24 октября — на нем, как ранее писала «Фонтанка», будут рассматривать дело о блокировке выпуска (ICO) блокчейн-платформы TON. До этого официальных заявлений представители Telegram делать не собираются.



