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Происшествия
15.10.2019 23:01
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На Малоохтинском машины разворачивало на 180 градусов и выкидывало на встречку. Столкнулись минимум четверо

Авария, в которой столкнулись как минимум четыре автомобиля, произошла вечером 15 октября в Красногвардейском районе Петербурга. Один пострадавший лег посреди проезжей части. 

Фото и видео ДТП в соцсетях опубликовали очевидцы около десяти часов вечера. По их словам, движение практически встало у перекрестка Малоохтинского проспекта и Гранитной улицы. На кадрах видно, как одна за другой выстроились четыре машины с разбитыми кузовами. 

Первым в «очереди» оказался автомобиль, который развернуло поперек дороги и вынесло на разделительную полосу. Рядом с автомобилем опустив голову присел молодой человек, очевидных травм у него нет. Сразу следом вплотную друг к другу притерлись еще две машины, одна из них — каршеринг. Завершает картину автомобиль, который развернуло на 180 градусов, он оказался посреди дороги. Перед ним на асфальте лежит оторванный бампер и травмированный человек. По словам очевидцев, он был жив, медики забрали его в больницу. Некоторые отмечают, что в аварии поучаствовал еще и мотоциклист, по другой информации он остановился, чтобы помочь. 

Кто спровоцировал столкновения, пока не ясно. В региональном управлении ГИБДД информацией об аварии не обладают.


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