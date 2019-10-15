Девять лет в подвале и пять кружек пива за свободу. Заточенный в голландском подвале юноша выбрался в бар и спас родных

Шестеро детей и глава семейства минимум девять лет прожили в подвале своего дома на северо-востоке Нидерландов. Первым делом освободившийся старший сын пошел в бар.

Об истории спасения детей 15 октября сообщает NLTimes.nl. Семья жила на территории провинции Дренте, дом находился в отдалении и местные жители, а их около трех тысяч, не обращали на него внимания.

Hier zat klaarblijkelijk een gezin ondergedoken, wachtende op het einde der tijden. Ligt aan een kanaal, paar kilometer buiten het dorp. Volop onderzoek. We worden op afstand gehouden. #bizar #Ruinerwold pic.twitter.com/dUDY8D74cR — Mark Mensink (@IntoBits) October 15, 2019

Условия жизни шестерых детей 58-летнего фермера вскрылись, когда старшему из сыновей удалось выбраться. 25-летний парень отправился в ближайший бар и заказал там пять кружек пива. Он быстро их выпил и после этого ответил на вопросы бармена. Тому заросший и явно растерянный юноша показался странным. Он рассказал, что живет с братьями и сестрами в подвале, никогда не учился в школе и девять лет не был у парикмахера, в конце он попросил о помощи.





Полиция по его описаниям пришла в дом, нашла спуск в подвал и обнаружила там еще пятерых детей, младшему из которых было 16 лет. Дети, утверждают журналисты, думали, что они единственные в мире люди. Питалась семья тем, что на огороде выращивал отец детей, местные жители также видели во дворе козу и гусей.

Что побудило главу семейства запереть детей в подвале, пока не ясно, мужчина отказался давать показания и был арестован. По информации некоторых СМИ, его супруга скончалась, а сам он пережил инсульт.