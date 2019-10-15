СМИ: Губернаторы вновь возглавят региональные отделения «Единой России». Партии нужна поддержка на выборах

«Единая Россия» планирует вновь избирать лидерами региональных отделений партии глав регионов. Об этом 15 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в самой «ЕР», администрации президента и нескольких региональных чиновников.

Собеседники издания связывают такое решение с подготовкой к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году. Популярность губернаторов в большинстве регионов выше, чем у «Единой России» — таким образом надеются поднять рейтинг партии.

Источник «Ведомостей» в «ЕР» уточнил, что губернаторы могут возглавить около 10-12 региональных отделений. «Губернаторы должны укрепить отделения и усилить партию возможностями региональной исполнительной власти», – рассказал собеседник издания.

Напомним, ранее губернаторы зачастую скрывали связь с партией власти — особенно в период избирательной кампании. Александр Беглов, например, шел на выборы самовыдвиженцем, несмотря на давние отношения с «Единой Россией».



