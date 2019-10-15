СКА проиграл «Авангарду». Это восьмое поражение армейцев в 19 матчах

Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» во вторник, 15 ноября, в Балашихе. Петербуржцы уступили со счетом 2:3 (2:1, 0:1, 0:1).

Голы за СКА забили Александр Барабанов (4 минута) и Йори Лехтеря (8). У «Авангарда» отличились Вячеслав Войнов (2), Кирилл Семенов (28) и Павел Дедунов (40).

Финальный штурм не принес такого нужного гола. Сегодня в Балашихе вот так #hcSKA pic.twitter.com/JJNWwZJxF5 — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) October 15, 2019

Отметим, что это восьмое поражение СКА в 19 матчах. На счету петербуржцев 24 очка и второе место в Западной конференции. Следующий матч армейцы с Невы проведут 17 октября в Нижнекамске против «Нефтехимика».



